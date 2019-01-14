İran'da Kargo Uçağı Pistten Çıkarak Bir Eve Çarptı, Olayda 15 Kişi Öldü

İran'da başkent Tahran yakınlarında pistten çıkarak bir eve çarpan uçaktaki 15 kişi hayatını kaybetti.

İran ordusuna ait kargo uçağı, Karaj kentindeki Fath Havaalanı'na kötü hava koşullarında iniş yapmaya çalışıyordu.

Boeing 707 model uçağın, piste iniş sırasında kontrolden çıktığı ve sonrasında eve çarptıktan sonra alev aldığı bildiriliyor.

Kaza sırasında uçakta bulunan 16 kişiden sadece bir uçuş mühendisi yaralı olarak çıkarılabildi. Uçağın çarptığı evde ise hayatını kaybeden olmadı.

Bir ordu sözcüsü, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, uçağın İran'a ait olduğunu ve uçaktakilerin İran vatandaşı olduğunu doğruladı.

Yerel basın, çarpışma sırasında evlerin boş olduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları'na ait Fath Havaalanı yakınında düşen kargo uçağının, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten İran'a et taşıdığı bildirildi.

Uçaktaki 16 kişinin 2'sinin sivil, geri kalanların ordu mensubu oldukları bildirildi.

İran'ın nükleer programı nedeniyle yıllarca süren ABD yaptırımları, yetkililerin yeni uçak ya da uçak parçaları almasını engelliyor.