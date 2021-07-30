İran'da Kasım 2019'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin aileleri ülke yönetimini protesto etti - Son Dakika

İran'da Kasım 2019'da benzin zammının ardından patlak veren gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Tahran'daki Azadi Meydanı'nda toplanarak ülke yönetimine karşı sloganlar attı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, Kasım 2019'daki protestolar sırasında öldürülen göstericilerin anneleri, başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda toplandı.

Meydanda toplandıktan sonra yürüyüşe geçen kadınların, "Hakkımızı arıyoruz" ve "Devirene kadar el ele" gibi sloganlar attığı görüldü.

Ülke yönetimini protesto eden kadınlar daha sonra polis gözetiminde meydandan uzaklaştırıldı. Muhalif haber kaynaklarında kadınların gözaltına alındığına dair teyit edilmemiş bilgiler paylaşıldı.

İran'da benzin zammına karşı gösteriler

İran'da, Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatına yüzde 200 zam yapılmasının ardından ülkede protestolar düzenlenmişti.

İran'ın birçok kentinde yaklaşık bir hafta süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

Tahran yönetimi, eylemcileri "dış güçlerin desteklediği bozguncular" olarak tanımlamış ve göstericilere sert müdahale edilmişti.

Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Reformistlere ait internet sitesi "Kaleme" ise 2 Ocak 2020'de "kamuoyuna açıklanmayan gizli bültenlerden" elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde gösterilerde can kaybının en az 631 olduğunu iddia etmişti.

Öte yandan ülkenin güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaleti de son haftalarda bölgede yaşanan su kesintilerine karşı protestolara sahne olmuştu.

İranlı yetkililer, Huzistan'daki gösterilerde şu ana kadar 5 gösterici ile bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Yetkililer göstericilerin provokatör gruplar tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor. Uluslararası Af Örgütü ise güvenlik güçlerinin en az 8 göstericiyi öldürdüğünü iddia etmişti.