Son Dakika Haberleri: İran'da kaybolan FBI ajanı için 20 milyon dolar ödül
Son Dakika Dünya İran'da kaybolan FBI ajanı için 20 milyon dolar ödül

İran'da kaybolan FBI ajanı için 20 milyon dolar ödül

6 saat önce

Amerikan yönetimi 2007 yılında İran’da kaybolan eski Federal Araştırma Bürosu (FBI) ajanı Robert Levinson hakkında bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

İran'da kaybolan FBI ajanı için 20 milyon dolar ödül, System.String[]

Amerikan yönetimi 2007 yılında İran'da kaybolan eski Federal Araştırma Bürosu (FBI) ajanı Robert Levinson hakkında bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. ABD, 1979 yılında Tahran'daki Amerikan büyükelçiliğinin işgal edilmesinin 40. Yıl dönümünde İranlı üst düzey yetkililere yeni yaptırımlar da getirdi.


Ödül eski FBI ajansı Levinson'un ortadan kaybolmasının aydınlatılmasına yardım eden kişilere verilecek.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:43 
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