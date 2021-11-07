İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! - Son Dakika

Türkiye'den İran'a tavuk götüren Türk tırı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yan yattı. Yoldan geçenler, tırdan saçılan tavuk kolilerini yağmaladı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

TIRDAN SAÇILAN KOLİLERİ ARAÇLARINA YÜKLEDİLER

Kaza, dün öğle saatlerinde İran'ın Merivan kentindeki dağlık bölgede meydana geldi. Türkiye'den yüklediği tavuk kolilerini taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 33 EN 358 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan tırdaki tavuk kolileri etrafa saçılırken, şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Bu sırada yoldan geçenler tırdan etrafa saçılan kolileri araçlarına yükledi.

ŞOFÖR ENGELLEMEK İSTEDİ AMA BAŞARILI OLAMADI

Tırın şoförü, yağmaya karşı çıktı ancak engel olamadı. Yol kenarında park halindeki araçlar ve yağmalanan tavuk kolilerin araçlara yüklenmesi ise yoldan geçen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.