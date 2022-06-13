İran'da kimya fabrikasında patlama: 72 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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İran'da kimya fabrikasında patlama: 72 kişi hastaneye kaldırıldı

13.06.2022 21:34
İran'da kimya fabrikasında patlama: 72 kişi hastaneye kaldırıldı

- İran'da kimya fabrikasında patlama: 72 kişi hastaneye kaldırıldı İran'ın Fars eyaletine bağlı Firuzabad şehrindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 72 kişi fabrikadan sızan zehirli gazlardan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

- İran'da kimya fabrikasında patlama: 72 kişi hastaneye kaldırıldı

TAHRAN - İran'ın Fars eyaletine bağlı Firuzabad şehrindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 72 kişi fabrikadan sızan zehirli gazlardan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İran'ın Fars eyaletine bağlı Firuzabad şehrinde bulunan sodyum karbonat fabrikasının amonyak deposunda patlama meydana geldi. Fars Eyaleti Kriz Masası Müdürü Halil Abdullahi yaptığı açıklamada, patlamada can kaybının olmadığını ancak şu ana kadar 72 kişinin fabrikadan sızan zehirli gaz nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Fabrikanın amonyak deposunda meydana gelen patlama ile birlikte bölgeye yayılan zehirli gazların yaralı sayısını artırma ihtimaline karşı fabrika çevresinde ulaşım trafiğe kapatıldı. Fars Eyaleti Kızılay Müdürü Hüseyin Dervişi yaptığı açıklamada, yayılan zehirli gaz nedeniyle bölgenin ulaşıma kapatıldığını belirterek, "Şu ana kadar 72 kişi zehirli gaz nedeniyle yaralandı. Daha büyük bir kriz ile karşı karşıya kalmamak için fabrikaya giden tüm ulaşım hatları trafiğe kapatıldı" dedi.

Fabrikada henüz nedeni bilinmeyen patlamaya ilişkin inceleme başlatılırken, itfaiye ekiplerinin fabrikada yangın söndürme ve zehirli gazları temizleme çalışmaları devam ediyor.

İran'da kimya fabrikasında patlama: 72 kişi hastaneye kaldırıldı
İran'da kimya fabrikasında patlama: 72 kişi hastaneye kaldırıldı
İran'da kimya fabrikasında patlama: 72 kişi hastaneye kaldırıldı
İran'da kimya fabrikasında patlama: 72 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kaynak: İHA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da kimya fabrikasında patlama: 72 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da kimya fabrikasında patlama: 72 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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