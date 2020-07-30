İran'da kırmızı bölgelerde Kurban Bayramı namazı kılınmayacak - Son Dakika

İran'da artan yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle kırmızı seviye olarak belirlenen eyaletlerde Kurban Bayramı namazı kılınmayacak. Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ise yaptığı açıklamada, "Başkent Tahran, artık korona virüsün yayılma merkezi oldu" dedi.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço giderek artıyor. Ülke genelinde kırmızı seviye olarak belirlenen eyaletlerde Kurban Bayramı namazının kılınamayacağı açıklandı. Tahran Cuma İmamları Belirleme Kurumu Temsilcisi Mahmud Seyah kırmızı eyaletlerde her türlü etkinliğin yasak olacağını belirterek, "Korona Virüs ile Mücadele Konseyinin aldığı karar doğrultusunda kırmızı seviyede olan Tahran'a bağlı Rey, Şehriyar, Firuzkuh, Karçak, Veramin ve Şemiranat ilçelerinde Kurban Bayramı namazı kılınmayacak" dedi.

Aynı şekilde kırmızı seviyelerde olan Kirman, Kirmanşah, Golistan ve Kürdistan eyaletlerinde de bayram namazının kılınamayacağı belirtildi. Kırmızı bölgeler dışında kalan yerleşim yerlerinde bayramı namazının kılınacağı aktarılırken, namaza katılacakların yanlarında seccade ve maskelerini getirmeleri istendi.

"Başkent Tahran, artık korona virüsün yayılma merkezi oldu"

İran medyasına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi başkent Tahran'daki duruma değinerek, "Başkent Tahran, artık korona virüsün yayılma merkezi oldu" diye konuştu. Herirçi, korona virüsün Tahran'dan diğer şehirlere yayılmaya başladığını belirterek, "Şehirlerarası yolculuk yapanlar Tahran'dan geçmekteler ve virüsü diğer şehirlere yaymaktalar" dedi. Ülke genelinde 72 milyon İranlının korona virüs tehdidinin fazla olduğu kırmızı eyaletlerde yaşadığını vurgulayan Herirçi, "26 eyalet kırmızı ve 5 eyalet sarı seviyede. Toplam 72 milyon İranlı korona virüs tehdidinin olduğu bu eyaletlerde yaşamakta" şeklinde konuştu. İran Sağlık Bakanının diğer yardımcısı Ali Rıza Reisi ise ülke genelindeki 457 ilçe arasından sadece 37 ilçenin beyaz seviyede ve diğer 105 ilçenin kırmızı, sarı ve turuncu seviyelerde olduğunu belirtti.

Tahran'da 350 sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı

Başkent Tahran'da korona virüs ile mücadele merkezlerinden olan Sina Hastanesinde 350 sağlık çalışanının korona virüse yakalandığı açıklandı. Tahran Sina Hastanesi Müdürü Muhammed Talipnur, bin 200 personelin çalıştığı Sina Hastanesinde 350 sağlık çalışanda virüs tespit edildiğini aktardı.

İran'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 226 kişi hayattı kaybederken, 2 bin 621 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 300 bini aşarak 301 bin 530'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 bin 569'a yükseldi. - TAHRAN