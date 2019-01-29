İran'da kırmızı et krizi
1 saat önce
İran Küçükbaş Hayvancılık Birliği Başkanı Ali Asger Meleki, Romanya'dan günlük 50 bin koyun ithal edeceklerini söyledi.
İran Küçükbaş Hayvancılık Birliği Başkanı Ali Asger Meleki, Romanya'dan günlük 50 bin koyun ithal edeceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:38
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