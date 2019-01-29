Son Dakika Haberleri: İran'da kırmızı et krizi

İran'da kırmızı et krizi

1 saat önce

İran Küçükbaş Hayvancılık Birliği Başkanı Ali Asger Meleki, Romanya'dan günlük 50 bin koyun ithal edeceklerini söyledi.

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İran Küçükbaş Hayvancılık Birliği Başkanı Ali Asger Meleki, Romanya'dan günlük 50 bin koyun ithal edeceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:38 

Romanya, İran, Ekonomi
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