İran'da kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı - Son Dakika

İran'da kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Damgan ilçesindeki kömür ocağında 2 işçi göçük altında kurtarılmayı bekliyor.

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Damgan ilçesindeki kömür ocağında 2 işçi göçük altında kurtarılmayı bekliyor. İran devlet televizyonuna konuşan Doğu Elborz Kömür Şirketi Halkla İlişkiler Müdürü Arab Amiri, dün akşam saatlerinde meydana gelen göçük hakkında bilgi verdi. Amiri, "Damgan ilçesine bağlı Tezre köyündeki Doğu Elborz Kömür Şirketi'ne ait ocakta 42. tünelde meydana gelen göçük üzerinden saatler geçti. Henüz 2 işçiden hiçbir haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi. Ocaktaki 42. tünelin 70 metre uzunluğunda olduğu, işçilerin 35'inci metrede göçük altında mahsur kaldığı belirtiliyor.

Son Dakika

Lille Teknik Direktörü Galtier: Burak bizim gerçek liderimiz, cezalı duruma düşmesin diye oyundan aldım

Sevgilisi tarafından 328 bin lira dolandırılan evli iş adamı, savcılığa koştu

Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak

Alanya'da plaj kıyısına kadar gelen zehirli balon balıkları paniğe neden oldu

Ekrem İmamoğlu duyurdu: Rekor fiyata satılan Kanuni tablosu İBB'ye hediye edildi

Yol verme kavgasında muştayla dayak yiyen taksi şoförünün arkadaşları ortalığı birbirine kattı

Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri

Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada