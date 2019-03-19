İran'da Konteyner Yüklü Gemi Battı, 14 Mürettebat Kurtarıldı
2 saat önce
– İran'da Komoro Adaları bandıralı konteyner yüklü bir gemi, yükleme yapıldığı sırada battı.
– İran'da Komoro Adaları bandıralı konteyner yüklü bir gemi, yükleme yapıldığı sırada battı. Gemide bulunan 14 mürettebat kurtarıldı.
Olay, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Shahid Rajaee limanında yerel saat ile 09: 50 civarında meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, 153 konteyner yüklü endüstriyel malzeme taşıyan Komoro Adaları bandıralı geminin yükleme işlemi sırasında yan yatarak battığı, gemide bulunan 14 mürettebatın kurtarıldığı ve yaralı 3 kişinin de tedavisinin yapıldığı belirtildi.
Denize dökülen konteynerlerin çıkarılma çalışmasının sürdüğü, kazanın nedeninin de araştırıldığı belirtildi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:44 Kaynak: DHA
Yenilenen Kapıköy Gümrük Kapısı Hizmete Açılıyor
Cami Saldırısında Eşini Kaybeden Yeni Zelandalı Duygulandıran Sözler: Onu Bağışlıyorum
Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı
Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı