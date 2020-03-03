İran'da korona bilançosu artıyor - Son Dakika
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İran'da korona bilançosu artıyor

6 saat önce

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 77'ye yükselirken, vaka sayısı 2 bin 336 olarak açıklandı.

İran'da korona bilançosu artıyor, System.String[]

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 77'ye yükselirken, vaka sayısı 2 bin 336 olarak açıklandı.


İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünde onaylanmış vaka sayısının 2 bin 336 ve ölenlerin sayısının ise 77'ye yükseldiği açıklandı.


İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Abdulrıza Mısri milletvekillerinin halk ile olan görüşmelerinin ve toplantılarının geçici olarak iptal edildiğini söyleyerek, "Tüm milletvekillerimizden Nevruz günleri boyunca halk ile irtibata geçmemelerini rica ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu. - TAHRAN

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
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