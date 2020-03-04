İran'da korona bilançosu artıyor: 92 ölü - Son Dakika

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 92'ye yükselirken, vak'a sayısı 2 bin 922 olarak açıklandı.



İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede hızla yayılan korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiğini açıkladı. Korona vak'a sayısının ise 2 bin 922 olduğunu söyleyen Cihanpur, "Son 24 saatte yapılan testlerde 586 kişinin korona virüsü testleri pozitif çıktı. Böylelikle ülkedeki vak'a sayısı 2 bin 922'ye yükseldi. Bu yeni 586 vak'adan 15 kişi de hayatını kaybetti" dedi. Kiyanuş Cihanpur "İyileşip taburcu olan kişilerin sayısı da 552'ye ulaştı" ifadesini kullandı. - TAHRAN