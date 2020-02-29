İran'da korona hastalarının tutulduğu iddia edilen sağlık ocağı ateşe verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da korona hastalarının tutulduğu iddia edilen sağlık ocağı ateşe verildi - Son Dakika

İran'da korona hastalarının tutulduğu iddia edilen sağlık ocağı ateşe verildi

6 saat önce

İran'da öfkeli kalabalık, bir sağlık ocağına korona virüsü teşhisi konan hastaların getirildiği ve diğer hastalarla birlikte tutulduğu iddiası üzerine sağlık ocağını ateşe verdi.

İran'da korona hastalarının tutulduğu iddia edilen sağlık ocağı ateşe verildi, System.String[]

İran'da öfkeli kalabalık, bir sağlık ocağına korona virüsü teşhisi konan hastaların getirildiği ve diğer hastalarla birlikte tutulduğu iddiası üzerine sağlık ocağını ateşe verdi.


İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas şehrinde korona virüsü tespit edilenlerin bir sağlık ocağına getirilerek hastalarla aynı odalarda tutulduğu iddia edildi. Haberi alan öfkeli kalabalık, sağlık ocağını yaktı. Hürmüzgan Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatıma Nuruziyan, Bender Abbas şehrinde yalan bir haberin yayıldığını ve hiçbir şekilde söz konusu sağlık merkezinde korona virüsü teşhisiyle yatan hastanın bulunmadığını açıkladı. Korona virüsü teşhisi konan hastaların Bender Abbas şehrinde Şehit Muhammedi hastanesinde belirlenen özel bir alanda karantina altında tutulduklarını söyleyen Nuruziyan, halktan bu konudaki yalan haberlere itibar etmemelerini istedi.


İran'da korona virüsü vaka sayısı 388, ölü sayısı ise 34 olarak açıklanmıştı. - TAHRAN

İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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