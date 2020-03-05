İran'da korona salgınında ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi - Son Dakika
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İran'da korona salgınında ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi

11 dakika önce

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 107'ye yükselirken, vaka sayısı 3 bin 513 olarak açıklandı.

İran'da korona salgınında ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi, System.String[]

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 107'ye yükselirken, vaka sayısı 3 bin 513 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı ülkedeki yeni tip korona virüsü (Covid-19) vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Açıklamada, şimdiye kadar onaylanmış vaka sayısının 3 bin 513 olduğu, ölenlerin sayısının ise 107'ye yükseldiği belirtildi. Vakalardan bin 352'nin Tahran'da kaydedildiği bildirildi. Ülke genelinde taburcu olanların sayısının ise 591'e ulaştığı kaydedildi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
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