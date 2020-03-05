İran'da korona salgınında ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi - Son Dakika

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İran'da korona salgınında ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi
11 dakika önce
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 107'ye yükselirken, vaka sayısı 3 bin 513 olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 107'ye yükselirken, vaka sayısı 3 bin 513 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı ülkedeki yeni tip korona virüsü (Covid-19) vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Açıklamada, şimdiye kadar onaylanmış vaka sayısının 3 bin 513 olduğu, ölenlerin sayısının ise 107'ye yükseldiği belirtildi. Vakalardan bin 352'nin Tahran'da kaydedildiği bildirildi. Ülke genelinde taburcu olanların sayısının ise 591'e ulaştığı kaydedildi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
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