İran'da korona salgınında ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi - Son Dakika

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 107'ye yükselirken, vaka sayısı 3 bin 513 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı ülkedeki yeni tip korona virüsü (Covid-19) vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Açıklamada, şimdiye kadar onaylanmış vaka sayısının 3 bin 513 olduğu, ölenlerin sayısının ise 107'ye yükseldiği belirtildi. Vakalardan bin 352'nin Tahran'da kaydedildiği bildirildi. Ülke genelinde taburcu olanların sayısının ise 591'e ulaştığı kaydedildi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)