İran'da korona salgınında ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika

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İran'da korona salgınında ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi
6 saat önce
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 66'ya yükselirken, vaka sayısı bin 501 olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 66'ya yükselirken, vaka sayısı bin 501 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şimdiye kadar 7 bin 280 kişiye yapılan taramalarda 4 bin 213 kişinin şüpheli görüldüğü, şüphelilere yapılan testler sonucunda da bin 501 kişide korona virüsünün tespit edildiği ifade edildi. Ülke genelin ölü sayısının 66'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, korona virüsü bulaşan 291 kişinin ise iyileştiği ifade edildi. - TAHRAN
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