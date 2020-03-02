İran'da korona salgınında ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da korona salgınında ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika

İran'da korona salgınında ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

6 saat önce

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 66'ya yükselirken, vaka sayısı bin 501 olarak açıklandı.

İran'da korona salgınında ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi, System.String[]

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 66'ya yükselirken, vaka sayısı bin 501 olarak açıklandı.


İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şimdiye kadar 7 bin 280 kişiye yapılan taramalarda 4 bin 213 kişinin şüpheli görüldüğü, şüphelilere yapılan testler sonucunda da bin 501 kişide korona virüsünün tespit edildiği ifade edildi. Ülke genelin ölü sayısının 66'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, korona virüsü bulaşan 291 kişinin ise iyileştiği ifade edildi. - TAHRAN

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin harekat başlattığı İdlib'de bulunan siviller: 9 yıldır ilk defa bir uçaktan korkmadık
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi Ürdün'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 20:08:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da korona salgınında ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]