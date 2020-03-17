İran'da Korona salgınında ölenlerin sayısı 988'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da Korona salgınında ölenlerin sayısı 988'e yükseldi

6 saat önce

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 988'e yükselirken, vaka sayısı 16 bin 169 olarak açıklandı.

İran'da Korona salgınında ölenlerin sayısı 988'e yükseldi, System.String[]

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 988'e yükselirken, vaka sayısı 16 bin 169 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkede toplam onaylanmış vaka sayısının 16 bin 169'a ulaştığını açıkladı. Cihanpur son 24 saat içerisinde bin 178 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Bunlardan 135'i hayatını kaybetti ve böylece ölenlerin sayısı toplam 988'e ulaştı" dedi. Cihanpur son 24 saatte ülkedeki en fazla Covid-19 vakalarının başkent Tahran ve Elburz Şehrinde tespit edildiğini belirterek, "Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 5 bin 389 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:25 Kaynak: İHA
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