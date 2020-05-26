İran'da korona vaka sayısı düşüyor, can kaybı dalgalı seyrediyor - Son Dakika

İran'da son 3 gün içerisinde günlük ölüm sayılarındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 57 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 508'e, vaka sayısının ise 139 bin 511'e yükseldiği belirtildi.



İran'da korona vaka sayıları düşerken, günlük bazda can kayıplarında dalgalanmalar gözlemleniyor. Ülke genelinde son 24 saatte 24 Mayıs'ta 58 ölüm gerçekleşirken, 25 Mayıs'ta 34 ölüm olarak açıklandı. Bugün ise günlük bazda gerçekleşen ölüm 57 olarak kaydedildi. Vaka sayılarındaki düşüş eğilimi ise dikkat çekiyor.



İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte bin 787 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 57 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 139 bin 511'e, ölenlerin sayısının ise 7 bin 508'e yükseldiğini açıkladı.



Ülkede toplam 109 bin 437 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 567 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. - TAHRAN