İran'da Korona virüs bilançosu: 611 ölü, 12 bin 729 vaka - Son Dakika

İran'da Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e yükselirken, vaka sayısı 12 bin 729 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Korona virüsü (Covid-19) vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarında onaylanmış vaka sayısının 12 bin 729 olduğu ve ölenlerin sayısının ise 611'e yükseldiğini açıkladı.

Kiyanuş Cihanpur son 24 saat içerisinde bin 365 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde bin 365 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 97'si hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı 611'e ulaştı" dedi. Cihanpur son 24 saatte ülkedeki en fazla Covid-19 vakalarının 347 yeni vaka ile İran'ın başkenti Tahran'da tespit edildiğini söyleyerek, "Ülkede Korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 4 bin 339 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)