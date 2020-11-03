İran'da korona virüs hızla yayılıyor - Son Dakika

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) hızla yayılmaya devam ediyor. Son 24 saat içerisinde 8 bin 932 olarak açıklanan vak'a sayısı, bir kez daha rekor seviyesine ulaştı.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında her geçen gün artış yaşanıyor. Ülkede son 24 saat içerisinde 8 bin 932 kişiye virüs teşhisi konulurken, 422 kişi ise hayatını kaybetti. 28 Ekim'de 6 bin 824, 29 Ekim'de 8 bin 293, 30 Ekim'de 8 bin 11, 31 Ekim'de 7 bin 820, 1 Kasım'da 7 bin 719, 2 Kasım'da 8 bin 288 olan vak'a sayıları bugün 8 bin 932 olarak kaydedildi. Kasım ayının başlamasıyla beraber vak'a sayılarındaki artış eğilimi dikkat çekti.

Ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'alarının artmasının ardından hükümet 25 eyalete giriş çıkış yasağı getirdiğini açıklamış, aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu 25 eyalette ise Çarşamba gününden itibaren korona virüs kısıtlamalarının tekrardan uygulanacağını duyurmuştu.

İran Sağlık Bakanlığı, 25 eyalette uygulanacak korona virüs kısıtlamaları kapsamında zorunlu olmayan iş yerleri ve merkezlerin 10 gün boyunca kapatılması kararı aldığını açıklamıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)