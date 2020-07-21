İran'da korona virüs kaynaklı ölü sayısı yükselişe geçti - Son Dakika

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 229 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 14 bin 634'e yükseldi. Salgın başlangıcından bu yana ölü sayısında en yüksek an kaybı kayda geçti. Toplam vak'a sayısı ise 2 bin 625 artarak 278 bin 827'ye ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 625 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 229 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısının 278 bin 827'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 14 bin 634'e ulaştığını açıkladı.

Mazenderan, Fars, Batı ve Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasan, Elburz, Huzistan, Lorestan, Golestan, Kerman, Zencan ve İlam Eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, şu ana kadar 242 bin 351 kişinin de iyileşerek taburcu olduklarını söyledi.

Ülkede son 24 saatte 229 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, salgın başlangıcından bu yana bir günde en yüksek rakam kayda geçti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)