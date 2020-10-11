İran'da korona virüs kaynaklı ölü sayısında rekor - Son Dakika

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 251 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgın başlangıcından bu yana en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 3 bin 822 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 251 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 500 bin 75'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 28 bin 544'e ulaştığını açıkladı.

Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan ve Yezd eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

İran'da korona virüs kaynaklı ölü sayısında artış yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte 251 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi. - TAHRAN