İran'da korona virüs kaynaklı ölü sayısında yeni rekor - Son Dakika

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 272 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgın başlangıcından bu yana en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 4 bin 206 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 272 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısının 504 bin 281'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 28 bin 816'ya ulaştığını açıkladı.

Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan ve Yezd eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

İran'da korona virüs kaynaklı ölü sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Salgın başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi. Ülkede dün son 24 saatte 251 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bugün ise 272 kişi hayatını kaybetti.Aynur (Sena Çabuk/İHA)