İran'da korona virüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak - Son Dakika
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İran'da korona virüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

6 saat önce

İran'da bu hafta korona virüsü salgını nedeniyle cuma namazı ülke genelinde kılınmayacak.

İran'da korona virüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak, System.String[]

İran'da bu hafta korona virüsü salgını nedeniyle cuma namazı ülke genelinde kılınmayacak.

İran Cuma İmamları Şurası Başkanı Ali Ekberi yaptığı açıklamada, "Korona virüsü ile Milli Mücadele Merkezi'nin kararıyla bu hafta da ülke genelinde cuma namazı kılınmayacak" dedi.

Geçtiğimiz hafta da korona virüsü salgını nedeniyle, Cuma İmamları Şurası'nın aldığı karar doğrultusunda Tahran ve bazı vilayetlerde cuma namazları kılınmamıştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur bugün yaptığı açıklamada, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye korona vak'ası sayısının ise 2 bin 922 olduğunu belirtilmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
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