İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 934'e, ülkedeki toplam vaka sayısı... - Son Dakika

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İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 934'e, ülkedeki toplam vaka sayısı...
6 saat önce
İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 934'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 24 bin 811'e ulaştı.
İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 934'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 24 bin 811'e ulaştı. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
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