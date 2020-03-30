İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 757'ye ulaşırken, toplam vaka... - Son Dakika

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İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 757'ye ulaşırken, toplam vaka...
7 saat önce
İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 757'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı 41 bin 495'e yükseldi.
İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 757'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı 41 bin 495'e yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
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