İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin... - Son Dakika

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İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin...
6 saat önce
İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin 183'e yükseldi.
İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin 183'e yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:58 Kaynak: İHA
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