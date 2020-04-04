İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 158 artarak 3 bin 452'ye... - Son Dakika

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İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 158 artarak 3 bin 452'ye...
6 saat önce
İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 158 artarak 3 bin 452'ye yükseldi.
İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 158 artarak 3 bin 452'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 2 bin 560 artarak 55 bin 743'e yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:57 Kaynak: İHA
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