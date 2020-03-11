İran'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı 9 bine yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı 9 bine yükseldi. - Son Dakika

İran'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı 9 bine yükseldi.

6 saat önce

İran'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı 9 bine yükseldi.

İran'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı 9 bine yükseldi., System.String[]

İran'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı 9 bine yükseldi. - TAHRAN

İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:56 Kaynak: İHA
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