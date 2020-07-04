İran'da korona virüs taşıyıcısı öğrenciler üniversite sınavına hastanede girecek - Son Dakika

İran'da korona virüs taşıyıcısı öğrenciler üniversite sınavına hastanede girecek

İran Öğrenim Değerlendirme Kurumu Başkanı İbrahim Hodayi, korona virüs teşhisi konmuş öğrencilerin Sağlık Bakanlığının uygun gördüğü hastane veya sağlık ocaklarında üniversite sınavına girebileceklerini açıkladı.

İran Öğrenim Değerlendirme Kurumu Başkanı İbrahim Hodayi, korona virüs teşhisi konmuş öğrencilerin Sağlık Bakanlığının uygun gördüğü hastane veya sağlık ocaklarında üniversite sınavına girebileceklerini açıkladı.

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İran devlet televizyonuna konuşan İran Öğrenim Değerlendirme Kurumu Başkanı İbrahim Hodayi, korona virüse yakalanmış öğrencilerin üniversite sınavına girebileceklerini söyledi. Kurum olarak öğrencilerin üniversite sınavına girmeleri için gerekli şartları oluşturmaları gerektiğini belirten Hodayi, "Hapishanede veya hastanelerde olan öğrencilerin üniversite sınavına girmeleri için gerekli hazırlığı yapmamız gerekiyor" dedi. Korona virüse yakalanmış öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte sınava gireceği yönündeki haberleri yalanlayan Hodayi, bu öğrencilerin Sağlık Bakanlığının uygun göreceği hastane veya sağlık ocaklarında sınava gireceklerini belirterek, "Bu öğrencileri diğer öğrencilerden ayırmak zorundayız. Evlerinde karantina altında olan öğrenciler de aynı şekilde hastanelerde üniversite sınavına girecekler" şeklinde konuştu.


Üniversite sınavları için üst düzey sağlık önlemleri alacaklarını kaydeden İbrahim Hodayi, "Bu önlemler korona virüs ile mücadele konseyinin belirlediği sağlık protokollerinin de üstünde olacaktır. Amacımız öğrencilerin tamamen sağlıklı bir ortamda sınavlarını vermeleri" dedi.


İran'da üniversite sınavlarının 4 Eylül tarihinde yapılacağı açıklandı. - TAHRAN

Koronavirüs, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya İran'da korona virüs taşıyıcısı öğrenciler üniversite sınavına hastanede girecek - Son Dakika Dünya

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