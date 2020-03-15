İran'da korona virüs vaka sayısı 13 bin 938'e, ölenlerin sayısı ise 724'e yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da korona virüs vaka sayısı 13 bin 938'e, ölenlerin sayısı ise 724'e yükseldi. - Son Dakika

İran'da korona virüs vaka sayısı 13 bin 938'e, ölenlerin sayısı ise 724'e yükseldi.

6 saat önce

İran'da korona virüs vaka sayısı 13 bin 938'e, ölenlerin sayısı ise 724'e yükseldi.

İran'da korona virüs vaka sayısı 13 bin 938'e, ölenlerin sayısı ise 724'e yükseldi., System.String[]

İran'da korona virüs vaka sayısı 13 bin 938'e, ölenlerin sayısı ise 724'e yükseldi. - TAHRAN

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:47 Kaynak: İHA
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