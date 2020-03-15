İran'da korona virüs vaka sayısı 13 bin 938'e, ölenlerin sayısı ise 724'e yükseldi. - Son Dakika

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İran'da korona virüs vaka sayısı 13 bin 938'e, ölenlerin sayısı ise 724'e yükseldi.
6 saat önce
İran'da korona virüs vaka sayısı 13 bin 938'e, ölenlerin sayısı ise 724'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:47 Kaynak: İHA
İran'da korona virüs vaka sayısı 13 bin 938'e, ölenlerin sayısı ise 724'e yükseldi. - TAHRAN
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