İran'da Korona virüs vaka sayısı 3 bin 332'ye, virüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 2 bin 378'e... - Son Dakika

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İran'da Korona virüs vaka sayısı 3 bin 332'ye, virüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 2 bin 378'e...
6 saat önce
İran'da Korona virüs vaka sayısı 3 bin 332'ye, virüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 2 bin 378'e yükseldi.
İran'da Korona virüs vaka sayısı 3 bin 332'ye, virüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 2 bin 378'e yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:47 Kaynak: İHA
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