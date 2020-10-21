İran'da korona virüs vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 616 kişiye korona virüs teşhisi konuldu. Ülkede salgın başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 5 bin 616 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 312 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısının 545 bin 286'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 31 bin 346'ya ulaştığını açıkladı. Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'a sayısında artış yaşanıyor. Son 24 saatte 5 bin 616 kişiye korona virüs teşhisi konulmasıyla salgın başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)