İran'da korona virüse bağlı can kaybı 50 bini aştı - Son Dakika

İran'da korona virüse bağlı can kaybı 50 bini aştı

05.12.2020 14:52
İran'da korona virüse bağlı can kaybı 50 bini aştı, System.String[]

İran'da korona virüs salgınında son 24 saatte 321 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 17'ye yükseldi.

İran'da korona virüs salgınında son 24 saatte 321 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 17'ye yükseldi.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari yaptığı açıklamada, korona virüs salgınında son 24 saatte 12 bin 151 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirterek, 321 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 1 milyon 28 bin 986'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 50 bin 17'ye ulaştığını açıkladı.

Başkent Tahran kırmızı seviyeden turuncu seviyeye geriledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Korona Virüs ile Mücadele Konseyi toplantısında kısıtlamalar öncesinde 160 olan kırmızı eyalet sayısının bugünün 64'e düştüğünü bildirdi.

Korona virüs tablosunda kırmızı seviyede olan başkent Tahran'ın turuncu seviyeye gerilediğini kaydeden Ruhani, "Elbette sağlık protokollerine uyulmaması halinde Tahran iki hafta içerisinde tekrar kırmızı seviyeye yükselebilir. Çünkü Tahran'da sınırdayız" ifadesini kullandı.

Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise yaptığı açıklamada, daha önceden kırmızı seviyelerdeki eyaletlerde uygulanan 21.00 ile 04.00 arası trafiğe çıkma yasağının turuncu eyaletlerde de uygulanacağını açıkladı. Reisi, turuncu eyaletlerde de uygulanmaya başlanacak trafiğe çıkma yasağı ile şehir içi dolaşımı ve ev ziyaretlerini engellemek istediklerini belirtti.

İranlılardan dışarı çıkmadan önce kimliklerini yanlarına almalarını isteyen Reisi, "Korona virüs testi pozitif çıkanları tespit edebilmek için herkesin dışarı çıkarken mutlaka kimlik taşıması gerekiyor. Şu ana kadar korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen karantinada olmak yerine toplu ulaşım kullanmaya çalışan 6 bin 400 kişi tespit ettik" dedi. - TAHRAN

İran'da korona virüse bağlı can kaybı 50 bini aştı
İran'da korona virüse bağlı can kaybı 50 bini aştı
İran'da korona virüse bağlı can kaybı 50 bini aştı
İran'da korona virüse bağlı can kaybı 50 bini aştı
İran'da korona virüse bağlı can kaybı 50 bini aştı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'da korona virüse bağlı can kaybı 50 bini aştı - Son Dakika


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