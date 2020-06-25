İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı - Son Dakika

İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 bin 130'a yükseldi.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 bin 130'a yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 595 vaka kaydedilirken, hastanede tedavi görenlerin sayısı da artışa geçti.

İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 595 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 134 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Son verilerle birlikte İran'da toplam vaka sayısının 215 bin 96'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 130'a ulaştığını açıklayan Lari, 175 bin 103 hastanın da virüsü yenerek taburcu olduğunu aktardı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI ARTIŞTA

Lari, İran'ın güneyinde yer alan Huzistan, Kirmanşah ve Hürmüzgan eyaletlerinde virüs nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısının diğer eyaletlere göre daha fazla olduğunu belirterek, "Tahran ve Fars eyaletlerinde hastaneye yatışı gerçekleşen hasta sayısında ciddi bir artış var" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

19:29 Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 17:34 ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı 17:07 Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı 16:46 ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı 16:22 Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi 16:11 Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:26 Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 11:40 Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı 11:04 Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
19:05
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
19:00
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
18:47
Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
18:45
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
18:34
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
18:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 20:02:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]