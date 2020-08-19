İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti - Son Dakika

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 125'e ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari bugün düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 153 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 125'e yükseldiğini belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 444 artarak, 350 bin 279'a ulaştığı ifade etti.

Lari, tedavi gören 3 bin 868 hastanın durumunun kritik olduğunu belirterek, şu ana kadar ülke genelinde iyileşen 302 bin 528 kişinin taburcu edildiğini kaydetti. - TAHRAN