İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 5 bini geçti - Son Dakika

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 5 bin 31'e yükselirken, vaka sayısı 80 bin 868 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde bin 374 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 73 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 80 bin 868'e yükseldiğini söyleyen Cihanpur, ölenlerin sayısının ise 5 bin 31'e ulaştığını açıkladı. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 55 bin 987 kişiye yükseldiğini ifade etti.

Cihanpur, şu ana kadar 330 bin 137 kovid-19 testi yapıldığını söyleyerek, "Hastanelerde 2 bin 513 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)