İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 8 bin 209'a yükseldi - Son Dakika

İran'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 75 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 8 bin 209'a, vaka sayısı ise 169 bin 425'e yükseldi.



İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 269 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirten Cihanpur, salgın nedeniyle 75 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 169 bin 425'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 209'a ulaştığını açıkladı. Ülkede toplam 132 bin 38 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 587 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.



İran'da günlük bazda ölü sayısında dalgalanma sürerken tespit edilen vaka sayısı 3 binin altında seyretmeye devam ediyor. Ülke genelinde 5 Haziran'da 2 bin 886 vaka ile 63 ölüm, 4 Haziran'da 3 bin 574 vaka ile 59 ölüm, 3 Haziran'da 3 bin 134 vaka ile 70 ölüm, 2 Haziran'da 3 bin 117 vaka ile 64 ölüm kayıtlara geçmişti. - TAHRAN