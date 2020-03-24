İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı bin 934'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı bin 934'e yükseldi - Son Dakika

İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı bin 934'e yükseldi

11 dakika önce

İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı bin 934'e yükselirken, vaka sayısı 24 bin 811 olarak açıklandı.

İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı bin 934'e yükseldi, System.String[]

İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı bin 934'e yükselirken, vaka sayısı 24 bin 811 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 24 bin 811'e, ölenlerin sayısının ise bin 934'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 762 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 122'sinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsten iyileşip taburcu olanların sayısının ise 8 bin 913 kişiye ulaştığını ifade etti. - TAHRAN

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:04 Kaynak: İHA

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