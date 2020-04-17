İran'da korona virüsten son 24 saatte 89 kişi öldü - Son Dakika

İran'da son 24 saatte 89 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 4 bin 958'e yükselirken, vaka sayısı ise 79 bin 494 olarak açıklandı.



İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde bin 499 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 89 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 79 bin 494'e, ölenlerin sayısının ise 4 bin 958'e yükseldiğini açıkladı. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 54 bin 406'ya ulaştığını ifade etti.



Cihanpur, şu ana kadar 319 bin 879 korona virüs testi yapıldığını söyleyerek, "Hastanelerde 3 bin 563 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi. - TAHRAN