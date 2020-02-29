İran'da korona virüsü bilançosu: 43 ölü, 593 vaka - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da korona virüsü bilançosu: 43 ölü, 593 vaka - Son Dakika

İran'da korona virüsü bilançosu: 43 ölü, 593 vaka

6 saat önce

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısının 43'e vaka sayısının ise 593'e yükseldiği bildirildi.

İran'da korona virüsü bilançosu: 43 ölü, 593 vaka, System.String[]

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısının 43'e vaka sayısının ise 593'e yükseldiği bildirildi.


İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 43'e vaka sayısının ise 593'e yükseldiğini ve iyileşenlerin sayısının ise 123 olduğunu açıkladı. Kiyanuş Cihanpur son 24 saat içerisinde korona virüsü vakasına 205 kişinin daha eklendiğini söyleyerek, "Bu yeni vakalardan 52'si Tahran, 21'i Kum, 17'si Gilan, 22'si Gülistan, 12'si İsfahan, 18'i Merkezi Bölgesi, 12'si Mazenderan, 1'i Güney Horasan, 1'i İlam, 8'i Fars Bölgesi, 6'sı Doğu Azerbaycan bölgesi, 3'ü Erdebil, 8'i Elburz, 4'ü Simnan, 5'i Kürdistan, 6'sı Gazvin, 4'ü Huzistan, 1'i Sistan ve Belucistan, ve 4'ü Yazd şehrinde virüse yakalanmış ve bunlardan 9'u hayatını kaybetmiştir" dedi.


Cihanpur, "Şu ana kadar toplam vaka sayısı 593'tür. Bunlardan 123 kişi iyileşip taburcu edilmiş ve 43 kişi de hayatını kaybetmiştir" dedi. - TAHRAN

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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