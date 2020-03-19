İran'da korona virüsü kaynaklı ölü sayısı bin 284'e, vaka sayısı ise 18 bin 407'ye yükseldi. - Son Dakika

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İran'da korona virüsü kaynaklı ölü sayısı bin 284'e, vaka sayısı ise 18 bin 407'ye yükseldi.
6 saat önce
İran'da korona virüsü kaynaklı ölü sayısı bin 284'e, vaka sayısı ise 18 bin 407'ye yükseldi.
İran'da korona virüsü kaynaklı ölü sayısı bin 284'e, vaka sayısı ise 18 bin 407'ye yükseldi. 24 saatte 149 kişinin öldüğü açıklandı. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
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