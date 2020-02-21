İran'da korona virüsü nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 18'e yükseldi. - Son Dakika

İran 'da korona virüsü nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 18'e yükseldi. - TAHRAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren eski eşi kendini böyle savundu: Kafasını 10-15 kez vurmadım, o kadar vursaydım o anda ölürdü