İran'da korona virüsü nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 18'e yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da korona virüsü nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 18'e yükseldi. - Son Dakika

İran'da korona virüsü nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 18'e yükseldi.

6 saat önce

İran'da korona virüsü nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da korona virüsü nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 18'e yükseldi., System.String[]

İran'da korona virüsü nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 18'e yükseldi. - TAHRAN

İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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