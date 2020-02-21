İran'da korona virüsü nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 18'e yükseldi. - Son Dakika

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İran'da korona virüsü nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 18'e yükseldi.
6 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
İran'da korona virüsü nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 18'e yükseldi. - TAHRAN
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