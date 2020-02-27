İran'da korona virüsü nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da korona virüsü nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. - Son Dakika

İran'da korona virüsü nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti.

6 saat önce

İran'da korona virüsü nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da korona virüsü nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti., System.String[]

İran'da korona virüsü nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi. - TAHRAN

İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
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