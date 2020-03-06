İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye... - Son Dakika

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İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye...
6 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi. - TAHRAN
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