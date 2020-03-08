İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin... - Son Dakika

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin...

7 saat önce

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin 566'ya, taburcu edilenlerin sayısının ise 2 bin 134'e yükseldiği belirtildi.

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin..., System.String[]

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin 566'ya, taburcu edilenlerin sayısının ise 2 bin 134'e yükseldiği belirtildi. - TAHRAN

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina'da da koronavirüs çıktı Mısır'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 20:45:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]