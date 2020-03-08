İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin... - Son Dakika

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İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin...
7 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin 566'ya, taburcu edilenlerin sayısının ise 2 bin 134'e yükseldiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin 566'ya, taburcu edilenlerin sayısının ise 2 bin 134'e yükseldiği belirtildi. - TAHRAN
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