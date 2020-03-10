İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, toplam vaka sayısı ise 8 bin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, toplam vaka sayısı ise 8 bin... - Son Dakika

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, toplam vaka sayısı ise 8 bin...

6 saat önce

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, toplam vaka sayısı ise 8 bin 42'ye yükseldi.

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, toplam vaka sayısı ise 8 bin..., System.String[]

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, toplam vaka sayısı ise 8 bin 42'ye yükseldi. - TAHRAN

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:58 Kaynak: İHA
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