İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, toplam vaka sayısı ise 8 bin... - Son Dakika

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İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, toplam vaka sayısı ise 8 bin...
6 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, toplam vaka sayısı ise 8 bin 42'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:58 Kaynak: İHA
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, toplam vaka sayısı ise 8 bin 42'ye yükseldi. - TAHRAN
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