İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a... - Son Dakika

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a...

6 saat önce

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a yükseldi.

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a..., System.String[]

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a yükseldi. - TAHRAN

İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 19:57:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]