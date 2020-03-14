İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a... - Son Dakika

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İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a...
6 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:23 Kaynak: İHA
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a yükseldi. - TAHRAN
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