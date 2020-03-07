İran'da korona virüsü nedeniyle ölenler böyle gömülüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da korona virüsü nedeniyle ölenler böyle gömülüyor - Son Dakika

İran'da korona virüsü nedeniyle ölenler böyle gömülüyor

7 saat önce

İran'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin cesetleri böyle gömülüyor.

İran'da korona virüsü nedeniyle ölenler böyle gömülüyor, System.String[]

İran'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin cesetleri böyle gömülüyor.


İran'da korona virüsü 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor.


İran'da korona virüsü nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti. - TAHRAN

İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:21 Kaynak: İHA
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