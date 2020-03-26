İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 bin 234'e, vaka sayısı 29 bin 406'ya yükseldi. - Son Dakika

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İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 bin 234'e, vaka sayısı 29 bin 406'ya yükseldi.
6 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 bin 234'e, vaka sayısı 29 bin 406'ya yükseldi.
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 bin 234'e, vaka sayısı 29 bin 406'ya yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:57 Kaynak: İHA
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