İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi. - Son Dakika

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İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi.
6 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi. - TAHRAN
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