İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi. - Son Dakika

İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi.

6 saat önce

İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi.

İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi., System.String[]

İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi. - TAHRAN

İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı Sevgilisini bıçaklayan sanık: "Önce o kendini sonra ben de kendimi bıçakladım" Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:16:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]