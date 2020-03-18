İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 135'e, vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi. - Son Dakika

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İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 135'e, vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi.
6 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 135'e, vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi.
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 135'e, vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi. Virüs nedeniyle 24 saatte 147 kişi daha hayatını kaybetti. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:46 Kaynak: İHA
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